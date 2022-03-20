Китай запропонував США два шляхи вирішення "української кризи", - глава МЗС КНР Ван Ї
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Під час переговорів Пекіна і Вашингтона глава Китаю запропонував вирішення української кризи за двома напрямками. На чолі обох векторів лежить принцип миру і дипломатичного врегулювання конфлікту.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".
Глава китайського зовнішньополітичного відомства зазначив, що під час переговорів президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна китайська сторона запропонувала два напрямки вирішення української кризи.
На думку КНР, ключовим пріоритетом для всіх країн є спільна робота зі сприяння діалогу і переговорів між Росією та Україною, якнайшвидшому припиненню бойових дій і запобіганню жертв серед цивільного населення, зокрема запобігання посиленню гуманітарної кризи.
Другий важливий аспект - це відмова світових лідерів від політики холодної війни, утримання від конфронтації блоків і побудова збалансованої, ефективної й стійкої архітектури безпеки в регіоні.