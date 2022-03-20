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Путін сам собі створив інформаційну бульбашку, - британська розвідка

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Путін сам собі створив інформаційну бульбашку, - британська розвідка
Президент РФ Володимир Путін ізольований в інформаційній бульбашці, створеній ним самим.

Про це заявив колишній глава британської служби розвідки МІ-6 Джон Соерс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УП".

За його словами, до цієї бульбашки потрапляє дуже мало зовнішньої інформації, особливо тієї, яка може поставити під сумнів думку Путіна.

Коло тих, з ким розмовляє Путін, ніколи не було великим, але коли справа дійшла до рішення про вторгнення в Україну, воно звузилося до жменьки людей - усіх тих "істинно віруючих", які поділяють світогляд Путіна та нав'язливі ідеї.

Джон Соерс сказав, що у такій добре захищеній системі, як Росія, надзвичайно складно мати хороші розвіддані про те, що відбувається в голові лідера, особливо коли так багато його людей не знають, що відбувається.

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Адріан Фернхем, професор психології, сказав BBC, що Путін став жертвою власної пропаганди у тому сенсі, що він слухає лише певну кількість людей та блокує всі інші думки.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КОРОЛЯ РОБИТЬ СВИТА...У ЦЬОМУ ВИПАДКУ-ДУЖЕ ДУРНА ЛАПАТНА СВИТА...
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Когда придумал, что можешь пробивать стены это одно, а когда врезаешся в стену и стена не пробивается это другое
  • Georgiy Yasinovskiy
    Ельцинская шестерка возомнила из себя Короля Мира,что впрочем и погубит его,не ударом ледоруба по дурному черепу а мировое сообщество,которое напугано ядерным шантажем Ублюдка Гэбняка,это его фатальная ошибка,даже Гитлера так не боялись,тот тоже хотел создать "оружие возмездия" а у этого к сожалению оно есть.Его дни на этом свете уже практически сочтены.Мир не сможет спокойно жить пока эта Тварь у власти и дело тут даже не в Украине,на кону выживание Человечества а это для Карлика расстрельный приговор!
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