Із загону десантників-окупантів під Києвом вижив лише один, - Генштаб
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 20 березня, інформує Цензор.НЕТ.
"Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той перебуває у шпиталі", - сказано в повідомленні.
Зростає й число відказників в рядах окупантів - так, воювати в України відмовилися 130 контрактників бригади морської піхоти. Їх замінюють десантниками 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо подальшої служби відказників вирішує ФСБ.
Крім того, на тимчасово окупованій території Донеччини росіяни оголосили чергову хвилю мобілізації для поповнення 1–го армійського корпусу.
"Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2–го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат", – додають у Генштабі.