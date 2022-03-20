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Війська РФ обстріляли школу мистецтв в Маріуполі, де ховалися близько 400 осіб. Будівля зруйнована, люди досі під завалами, - міськрада

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Війська РФ обстріляли школу мистецтв в Маріуполі, де ховалися близько 400 осіб. Будівля зруйнована, люди досі під завалами, - міськрада
Вчора, 19 березня, російські війська знову обстріляли місце, де від російських бомб ховалися маріупольці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Як зазначається, вчора російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

"Фашистські війська росії продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя. Кожен військовий злочинець відповість за свої злочини проти людства, проти маріупольців!", - додали в пресслужбі.

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Топ коментарі

  • Наталка Науменко 17b185cf
    ** вашу мать,как я вас ненавижу,мрази,подлые гиены,выродки рода человеческого!
  • Golden State
    86,6% росіян підтримують збройне вторгнення РФ до інших країн Європи... о каких переговорах ведет речь "наимудрейший"? все хочет в глазенки педика посмотреть? обращается к кацапским проституткам поменьше трахаться, чтобы меньше выродков было... а подоляка с трахамонией на переговорах - это что за цирк? без образования и кругозора, без опыта ведения переговоров (разве что в коридоре говорили ни о чем)... и вообще, Байден называет педофила окурка путенина военным преступников и убийцей, а "величайший" хочет переговоров... страшнейшим будет опохмел у "наимудровеличайшего"...
  • віктор федорович 31ee1569
    ВОНИ ТАКИМИ були завжди..."О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения." Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат
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