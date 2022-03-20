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За добу війська РФ 38 разів обстрілювали Харків, зупинена спроба проникнення ДРГ окупантів у місто. Під Ізюмом ліквідували ворожого полковника, - Синєгубов

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Окупанти за добу нанесли 38 артилерійських, мінометних ударів та обстрілів із РСЗВ по Харкову. Під удар потрапили райони Салтівка, Циркуни, ХТЗ, Дергачі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Про загиблих та поранених очільник області не повідомляє. 

За його словами, завдяки Збройним Силам України росіяни суттєво зменшили свою присутність в небі над Харковом. На сьогодні фіксуємо розвідувальні літальні апарати.

"Зранку українські військові знищили спробу проникнути в місто російським підрозділам диверсійно-розвідувальним груп. Окупанти відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. Але наші бійці розгромили окупантів", - додає Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу війська РФ 29 разів обстрілювали Харків. ЗСУ мужньо тримають позиції на Ізюмському напрямку, - Синєгубов

Він також зазначив, що у напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, однак безуспішно. Крім того, Українська армія під Ізюмом ліквідувала полковника, заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації. Його прізвище наразі не повідомляється.

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Топ коментарі

  • Claudia Smith
    полковнику - земля бетоном і хай він горить у пеклі.
    захисники Харкова і харків'яни - герої.
  • Urs
    это какой полковник - семнадцатый или девятнадцатый? А то у меня уже учет полковников с подполковниками уже начал путаться. А майоров уже никто и не считает.
  • Ksenia VB
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