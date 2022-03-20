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Унаслідок збройної агресії РФ загинули 115 дітей, понад 140 поранені

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Унаслідок збройної агресії РФ загинули 115 дітей, понад 140 поранені
Унаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 20 березня 2022 року загинуло 115 дітей та понад 140 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора. 

Як зазначається, найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 36, Донецькій -29, Чернігівській - 30, Миколаївський - 22, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях.

!19 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ м. Рубіжне на Луганщині зруйновано житловий будинок. З-під його його завалів рятувальники дістали двох дітей. Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати. Її стан стабільний та задовільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє дітей загинули під обстрілами в Рубіжному та Сєверодонецьку

Крім того,19 березня 2022 року внаслідок обстрілу житлових будинків м. Харкова загинули чоловік та 9-річний хлопчик.

Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю.

"Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - зауважили в Офісі генпрокурора.

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Топ коментарі

  • Claudia Smith
    А деякі країни продовжують качати російську гімно-нафту і газ. Давайте піднімати цю тему!
  • Тиамитоксам
    ....у нас здесь детки погибают, а эта **** жалуется, что из-за санкций не может больше путешествовать:

    Дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Елизавета
    жалуется, что не сможет больше путешествовать.

    "- Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно, - заявила Пескова в разговоре с Insider. - Я был очень удивлен, потому что странно вводить санкции [в отношении] человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать и люблю разные культуры."
  • Планшет Студента
    Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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