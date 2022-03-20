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На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство з 22 наявних, - голова ОВА Резніченко

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На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство з 22 наявних, - голова ОВА Резніченко
На Дніпропетровщині відновив роботу середній та великий бізнес. Так, зокрема, з 22 великих підприємств запрацювало 21.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав відновлення діяльності підприємців "поверненням до нормального життя".

Голова ОВА закликав усіх, хто має можливість, ставати до роботи.

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"Нам потрібно, щоб працювала економіка. Щоб люди отримували зарплатню. Щоб Україна стала ще сильнішою. Щоб ми збереглися – країна, область, місто, село", – зазначив Резніченко.

Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Дуже чудова новина- економічний фронт зараз не менш важливий для перемоги над ворогом.
  • borneo ff
    Що і металургія відновила роботу?
    А що з сировиною і вивозом готової продукціі? Рашисти вже перестали підбивати ракетами великотонажні балкери а порту Південний?
    P.s. Тут деякі працівники гірничо- збагачувального комбінату Дніпропетровщини пареховуються у нас в селі в Померанії
  • SerugA
    Ожидаем прилетов.Долбоебы
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