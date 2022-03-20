20 березня Україна відкриває 7 гуманітарних коридорів для евакуації населення

В неділю, 20 березня, в Україні було погоджено відкриття 7 гуманітарних коридорів. Вони працюватимуть у 3 областях України.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу віце-прем'єрка, міністр реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, на Київщині відкриваються такі коридори:

з села Бобрик - до міста Бровари (місце збору: Будинок культури на вул. Шевченка, 2);

з села Тарасівка - до міста Бровари (місце збору: вул. 9 січня, 6);

з міста Бородянка - до міста Біла Церква (місце збору: вул. Центральна, 331).

У Харківській області з міста Харків будуть відправлені гуманітарні вантажі до міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань.

У Донецькій області з міста Маріуполь - до міста Запоріжжя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погоджено 9 "зелених коридорів" для жителів Сумської, Харківської областей та Маріуполя на 18 березня, - Верещук

Автобуси будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00. В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя.