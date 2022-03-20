Вілкул - до Царьова: "Пошел нах#й, предатель, вместе со своими хозяевами!"

Мер Кривого Рога Олександр Вілкул відповів колишньому нардепу Олегу Царьову на заклик до співпраці з окупантами.

Співпрацювати з окупантами Царьов закликав Вілкула через телеграм, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що війська РФ перебувають біля Кривого Рогу і нагадав, що Олександр Вілкул та його батько Юрій Вілкул "завжди займали проросійську позицію".

"Піти на співробітництво з армією РФ - це значить зберегти місто й життя криворіжан. Сподіваюсь, мер Кривого Рогу прийме правильне рішення", - написав Царьов.

Реакція Вілкула була лаконічною.

"Пошел на х@й, предатель, вместе со своими хозяевами!" - відповів він Царьову мовою співрозмовника.

"По ситуации на утро: Кривой Рог, у нас всё ровно. Работаем", - невдовзі додав Вілкул.