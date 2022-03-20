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Київ та Москва зблизилися щодо важливих і критичних питань на перемовинах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

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Київ та Москва зблизилися щодо важливих і критичних питань на перемовинах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу
Існує зближення позицій української та російської сторін на перемовинах щодо важливих і критичних питань. Зокрема, ми бачимо, що вони майже погоджуються щодо перших чотирьох пунктів. Деякі питання потрібно вирішувати на рівні лідерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розповів в інтерв'ю виданню Hurriyet.

Коментуючи можливість встановлення режиму припинення вогню, він зазначив: "Якщо сторони не відступлять зі своїх нинішніх позицій, можна сказати, що ми сподіваємося на припинення вогню. Між лідерами є відкриті канали. Це тепер відомо".

Крім того, Чавушоглу не виключає можливості зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Якщо буде мир, якщо буде домовленість, вони обов’язково зустрінуться", - зауважив турецький міністр.

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Топ коментарі

  • Володимир Логойда
    Откровенно - не вижу смысла в каких-либо переговорах с россиянами.
    Нужна защищаться до последнего человека, патрона и кирпича.
    Только неприемлемость потерь в войне может остановить русских и обрушить российский режим.
    Любая договорённость будет выдана режимом как победа, подкинет его рейтинг в российском обществе до небес навсегда, обнулит эффект западных санкций и станет прологом к следующей фазе нападения. А тем временем россияне вернутся к любимой тактике расшатывания внутриполитической ситуации в Украине - потому что будет разруха, нищета и голод. Сейчас все понимают, кто в этом виноват, и претензий к властям Украины нет, но как только активная фаза войны закончится и произойдёт заморозка конфликта, опять объективно начнутся внутриполитические разборки и на Зеленского начнут сыпаться шишки.

    Нужно идти до конца и освобождать всю территорию, включая Донецкую и Луганску области, а также Крымский полуостром. Чего бы это ни стоило. Все другие пути - это отложенная война (без возможности нормально развивать страну, потому что из-за рисков сюда никто не будет вкладывать деньги) и шанс врагу восстановить свои силы. Это будет ошибка.
  • 4xish
    Нехорошее предчувствие у меня лично
  • Aleks Schneider ca0fabee
    После перемирия русские фашисты соберут силы и начнут вновь. Им нельзя верить. Давить нужно сейчас и до рашистского конца!
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