Активісти продовжують блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 45 кілометрів
Про це розповіла представниця ініціативної групи Наталія Панченко, що перебуває на кордоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Це вже вдруге за останній тиждень, коли зусиллями активістів вдається перекрити рух вантажівок через кордон.
Активісти заблокували лише один з пунктів пропуску, але в умовах обмежень, що діють на кордоні від минулого року, цього виявилося достатньо. "У Польщі зараз працює всього два пункти перетину польсько-білоруського кордону: Кукурикі і Бобровнікі. Перший пункт пропуску має більшу пропускну здатність, тому ми блокуємо саме його і вітаємо активістів у Бобровніках теж організовувати блокаду. Найкраще було б перекрити обидва ці пункти одночасно, але поки на два переходи не вистачає людей", - пояснила Панченко.
Активісти вимагають від уряду Польщі та від влади ЄС повністю заборонити постачання товарів до держави-агресора. Ці вимоги вже знайшли відгук у Варшаві: прем’єр Польщі закликав ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією.
Між тим, через триваючу блокаду різко накопичилася черга з вантажівок, які прямували до Білорусі. За даними Гугл-карт, які відслідковують активісти, черга тягнеться до сіл, розташованих за 45 км до кордону.
Наразі водії не поспішають переспрямовувати вантажівки в об’їзд, через Литву, очевидно розраховуючи на зняття блокади. Між тим, активісти звертаються до поляків з проханням про підкріплення.
Як повідомлялося, тиждень тому активісти три доби блокували фури на кордоні Польщі, однак згодом Поліція Польщі відтіснила їх від кордону.
У суботу вони поновили блокаду польсько-білоруського кордону.