Україна забезпечена продовольством на кілька років вперед, - ОП
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В Офісі президента запевняють, що Україна не буде мати проблем з їжею через російську агресію.
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник глави ОП Ростислав Шурма, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".
"Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на 3-5 років, оскільки завжди ми 70-80% цього продукту експортували. Тому себе ми точно прогодуємо", - сказав Шурма.