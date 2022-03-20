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Україна забезпечена продовольством на кілька років вперед, - ОП

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Україна забезпечена продовольством на кілька років вперед, - ОП
В Офісі президента запевняють, що Україна не буде мати проблем з їжею через російську агресію.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник глави ОП Ростислав Шурма, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".

"Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на 3-5 років, оскільки завжди ми 70-80% цього продукту експортували. Тому себе ми точно прогодуємо", - сказав Шурма.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Правильно, а ООН со своими голодающими пусть идет лесом. А то беспокоятся они как прокормят 200 миллионов человек. За украинцев, на которых каждый день рашенские бомбы падают, они не беспокоятся, а это значит что и нам все равно на их голодающих.
  • Сізіфус
    ой, стара ця пісенька, знаємо як ви готуєтесь наперед, у вас один інстикт - нахапати побільше і вже, бо завтра розхапають інші. Держрезерв зерна недарма з'їли миші, що сидять в ОПі, а вони розказують про кілька років наперед....з чого?
  • 5 копійок
    Я це вже чув коли Проффесор став прем"єром, а після Нового року оголосив що зерно вивезли за кордон і довелось закупляти в Канаді.
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