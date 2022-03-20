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Кремль здивований люттю українського спротиву і змушений перейти до стратегії виснаження, - Міноборони Великої Британії

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Кремль здивований люттю українського спротиву і змушений перейти до стратегії виснаження, - Міноборони Великої Британії
Кремлю поки не вдалося досягти своїх первісних цілей в Україні, влада РФ здивована масштабами та люттю українського спротиву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 19 березня заявили у Міністерстві оборони Великої Британії.

"Росія була змушена змінити свій оперативний підхід і тепер дотримується стратегії виснаження. Це, ймовірно, буде пов'язано з невибірковим застосуванням вогневої могутності, що призведе до збільшення жертв серед цивільного населення, руйнування української інфраструктури та загострення гуманітарної кризи", – прогнозують у британському відомстві.

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Міноборони Великобританії наголошує, що президент РФ Володимир Путін посилив свій контроль над російськими ЗМІ.

"Кремль намагається контролювати наратив, відволікати увагу від оперативних проблем та приховувати від російського народу високі цифри російських втрат", – вважають британські силовики.



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Топ коментарі

  • olele
    Вперше за 23 дні війни Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces доповіли про невиконання щоденного плану щодо утилізації російських повітряних цілей 🙁

    У суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів.
    Тож денний план утилізації повітряних рашистів не виконано!
    Аби цей план було перевиконано, Повітряні Сили очікують від наших союзників не лише заяв та оплесків на адресу українських Героїв, а дієвої допомоги - ******* системи ППО та винищувачі.
    Нині Повітряні Сили успішно б'ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню збою - гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках.
    Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде ******* техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів.
    Щодня гинуть сотні українців, маленькі діти, руйнуються цілі квартали мирних міст!
    Не зволікайте, ви знаєте, яка зброя потрібна Україні, щоб врятувати світ від глобальної катастрофи!
    🇺🇦Слава Україні! - Прайс https://t.me/PriceTimeBest/2835
  • Paul Foxen
    не ожидали они лять в кремле своём сраном. вы удоды вытащили многовековую ненависть и ярость, генетическую память,, наконецто мы отомстим на 500 лет страданий и унижений, русня дырявая
  • Claudia Smith
    ага. і що?
    давайте, піднімайте хвилю, організовуйте їм ембарго!
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