Кремль здивований люттю українського спротиву і змушений перейти до стратегії виснаження, - Міноборони Великої Британії

Кремлю поки не вдалося досягти своїх первісних цілей в Україні, влада РФ здивована масштабами та люттю українського спротиву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 19 березня заявили у Міністерстві оборони Великої Британії.

"Росія була змушена змінити свій оперативний підхід і тепер дотримується стратегії виснаження. Це, ймовірно, буде пов'язано з невибірковим застосуванням вогневої могутності, що призведе до збільшення жертв серед цивільного населення, руйнування української інфраструктури та загострення гуманітарної кризи", – прогнозують у британському відомстві.

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Міноборони Великобританії наголошує, що президент РФ Володимир Путін посилив свій контроль над російськими ЗМІ.



"Кремль намагається контролювати наратив, відволікати увагу від оперативних проблем та приховувати від російського народу високі цифри російських втрат", – вважають британські силовики.







