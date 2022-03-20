Ніч у Києві минула спокійно, інфраструктура працює, відновлюють роботу мініярмарки та ринки, - КМДА

Ніч проти 20 березня в Києві минула спокійно. Працює інфраструктура та заклади, надаються комунальні послуги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як зазначається, після завершення комендантської години місто подовжує жити в режимі воєнного часу. Працює інфраструктура міста, комунальники транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги.



"У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі та зоомагазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси та інші заклади. Для сполучення лівого та правого берега сьогодні працюватимуть Північний та Дарницький мости. Просимо водіїв – пропускати без черги машини "швидкої" та автівки з гуманітарним вантажем", - йдеться у повідомленні.

Також інформується, що відновлюють роботу мініярмарки та столичні ринки.

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"У столиці продовжує роботу гуманітарний штаб, який накопичує запаси продовольства та забезпечує медикаментами й продуктами першої необхідності самотніх людей літнього віку, людей з інвалідністю, одиноких матерів з маленькими дітьми. Київ передає гуманітарну допомогу містам, які постраждали від ворога. Зокрема, це продукти харчування, ліки та одяг", - додають в КМДА.