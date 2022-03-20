РФ перекидає в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва України, - ГУР МО України

Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним.

Про це повідомляє Головне управління розвдіки МО України, інформує Цензор.НЕТ

Так, згідно даних українських розвідників, основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

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"Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів. Ключові "мішені" найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль. Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів. Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху", - йдеться у повідомленні.