РФ перекидає в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва України, - ГУР МО України
Про це повідомляє Головне управління розвдіки МО України, інформує Цензор.НЕТ
Так, згідно даних українських розвідників, основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.
"Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів. Ключові "мішені" найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль. Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів. Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху", - йдеться у повідомленні.