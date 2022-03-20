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11 березня окупанти впритул із танка обстріляли будинок для літніх людей у Кремінній. 56 загиблих, - Гайдай

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11 березня окупанти впритул із танка обстріляли будинок для літніх людей у Кремінній. 56 загиблих, - Гайдай
11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній.

Про це повідомив в фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"56 загиблих у Кремінній. Розстріляли впритул з танка. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку - 56 людей - загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату", - пише Гайдай.

За його словами, дістатися до місця трагедії досі неможливо.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Твари забирают свидетелей чтобы никто не узнал о геноциде который проводят в Украине московско-фашишстские окупанты.
  • Paul Foxen
    наимерзотнейшая мусорная нация в мире, хуже исламистов игил, хуже хизбалы, хуже монголо-татар, хуже гуннов, просто выблдяская биомасса русня
  • Green sheet
    Вывезенных будут обрабатывать в Гестаппо и делать фейки типо ето все Украина сама себя обстреляла
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