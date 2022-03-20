11 березня окупанти впритул із танка обстріляли будинок для літніх людей у Кремінній. 56 загиблих, - Гайдай

11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній.

Про це повідомив в фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"56 загиблих у Кремінній. Розстріляли впритул з танка. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку - 56 людей - загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату", - пише Гайдай.

За його словами, дістатися до місця трагедії досі неможливо.

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