11 березня окупанти впритул із танка обстріляли будинок для літніх людей у Кремінній. 56 загиблих, - Гайдай
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11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній.
Про це повідомив в фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"56 загиблих у Кремінній. Розстріляли впритул з танка. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку - 56 людей - загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату", - пише Гайдай.
За його словами, дістатися до місця трагедії досі неможливо.