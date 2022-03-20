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Глава владної партії Німеччини оголосив Путіна воєнним злочинцем та відмежувався від Шредера

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Глава владної партії Німеччини оголосив Путіна воєнним злочинцем та відмежувався від Шредера
Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль прилюдно назвав президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем та заявив про розрив дружніх відносин з ексканцлером Герхардом Шредером.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це Клінгбайль заявив у інтерв’ю Bild am Sonntag.

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"Так, Путін - воєнний злочинець. Він відповідальний за цю жорстоку війну, за вбитих дітей, жінок і чоловіків, за розірвані сім’ї, за всі злочинні нещастя", - сказав Клінгбайль у відповідь на питання журналіста.

Крім того, Клінгбайль, якого раніше пов'язували дружні стосунки з ексканцлером Німеччини Герхардом Шредером, заявив, що це в минулому.

"Шредер повністю ізольований політично та соціально. СДПН очікує, що він піде у відставку з посад у російських державних компаніях… Те, що сталося за останні кілька тижнів, є, звичайно, також політичним розривом між мною та Шредером", - заявив політик.

Клінгбайль також розкритикував політику попередніх урядів Німеччини щодо Росії.

"Усі партії, які несуть відповідальність, мають запитати себе, чи вони були на правильному шляху", - сказав співглава СДПН.

"Були явні тривожні сигнали - війна з Грузією 2008 року, анексія Криму 2014 року, замовні вбивства російських агентів, замах на Алексєя Навального. Так, ми всі повинні були по-іншому оцінювати те, що сталося в Росії", - сказав він.

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Нагадаємо, Шредер піддався жорсткій критиці у Німеччині та за кордоном за відмову розірвати свої тісні зв’язки з Москвою після вторгнення Путіна в Україну. Кілька співробітників його офісу звільнилися після того, як він наполягав на збереженні своїх керівних посад у пов’язаних з Кремлем енергетичних гігантах "Роснефть" та "Газпром".

Разом з тим, Шредер, близький до президента РФ, зустрічався з Путіним у спробі зупинити війну в Україні - за даними ЗМІ, про посередництво Шредера просила українська сторона.

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Топ коментарі

  • wittmann1980
    Та неужели
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Эти сотрясения воздуха уже достали. Если он международный преступник-то объявляйте парашу страной-террористом, а за х*йла давайте награду на официальном уровне.
    А рассказывать, кто такой х*йло, ежедневно переводя ему миллиарды евро за нефть и газ-просто верх цинизма
  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    Депардьє продав квартиру в московії
    Тепер цю квартиру може купити Шредер з Меркельшою на двох
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