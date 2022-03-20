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Чотири російських кораблі обстріляли Маріуполь із важкого озброєння, - "Азов"

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Чотири російських кораблі обстріляли Маріуполь із важкого озброєння, - "Азов"
Війська РФ обстріляли місто Маріуполь із важкого озброєння чотирьох кораблів військово-морського флоту Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку "Азов".

"‼️УВАГА. Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів", - йдеться у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Urs
    Нептунами. Они где-то под щебёнкой.
  • Стрелок
    Ніптун, Вільха, Стугна - все в асфальт закатали довбні зелени
  • Ihor V
    Якби один дурачок не будував дороги 2.5 років за гроші які мали би піти на армію, то зараз ми могли дати отвєтку по рашистським кораблям із берегового комплексу "нептун". По факту зараз ні доріг, ні нептунів, тільки в оманських офшорах мільярди, які були вкрадені на великому будівництві.
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