Чотири російських кораблі обстріляли Маріуполь із важкого озброєння, - "Азов"
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Війська РФ обстріляли місто Маріуполь із важкого озброєння чотирьох кораблів військово-морського флоту Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку "Азов".
"‼️УВАГА. Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів", - йдеться у повідомленні.