У Нових Петрівцях на Київщині окупанти підірвали пожежну автоцистерну - постраждало 8 рятувальників. ФОТО

Російські окупанти підірвали пожежний автомобіль у селі Нові Петрівці, що неподалік від Києва. Унаслідок вибуху постраждали 8 рятувальників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що 19 березня бригада рятувальників гасила пожежу біля Нових Петрівців. На шляху до місця заправки пожежна автоцистерна підірвалася на вибуховому пристрої.

Унаслідок вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Травмованих бійців госпіталізували. Усім надано необхідну кваліфіковану допомогу.

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