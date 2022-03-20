Найбільш дружніми українці називають Польщу, Литву, Британію, США, щонайменше до двох держав ЄС мають сумнів, – опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Про це свідчать результати репрезентативного опитування громадян України, оприлюднені соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
Щодо ставлення до Росії є абсолютний національний консенсус. Її 95% громадян вважають "однозначно ворожою", ще 3% - "скоріше ворожою", ще по 1% обрали відповіді "нейтральна" та "важко відповісти". Білорусь 52% та 32% вважають "однозначно" та "скоріше" ворогом.
Серед друзів України у часи війни лідерство впевнено обійняла Польща – 79% назвали її "однозначно дружньою", ще 17% "скоріше дружньою" (сумарно 96%).
Серед інших західних союзників українці виділили Литву, Британію, США (85%, 86%, 88% назвали їх "дружніми", 0%, 1%, 2% - "ворожими", відповідно).
Усі інші держави ЄС на НАТО, що фігурують в опитуванні, також мають значну перевагу позитивного ставлення, але дві держави ЄС вирізняються із загалу.
Найбільшими є проблеми у ставленні українців до Угорщини. 12% вважають її ворожою державою, 45% - дружньою (зокрема, лише 13% - "однозначно дружньою"). Варто зауважити, що в Угорщині теж є неоднозначне ставлення до України. Зокрема, черть виборців правлячої партії Угорщини звинувачують у війні Україну.
Суттєво кращим, але теж небезпроблемним є ставлення українців до Німеччини. 6% назвали її ворогом, 57% вірять, що вона є другом, 33% вважають нейтральною.
Нарешті, українці мають сумнів у дружності Грузії – у це вірять лише 54%, 6% вважають ворогом.
Опитування проведене 18 березня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонного інтерв’ю. Вибірка – 1000 респондентів.