На Київщині на час війни заборонили використовувати відеореєстратори

На Київщині на час війни автомобілістам заборонили використовувати відеореєстратори.

Про це повідомила Вишгородська районна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"З метою уникнення розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання відеореєстраторів в авто, мото транспорті для фото, відеозйомки доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень та максимально унеможливити передачу інформації, що стосується Сил оборони!" - йдеться у повідомленні.

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