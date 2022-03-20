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Найближчим часом ворог може здійснити спробу форсування р. Ірпінь, - голова ОВА Павлюк про ситуацію навколо столиці

17 03518
Найближчим часом ворог може здійснити спробу форсування р. Ірпінь, - голова ОВА Павлюк про ситуацію навколо столиці
Основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, не виключається, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування р. Ірпінь.

"Ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу. Активно ведеться повітряна розвідка позицій наших військ. Загарбник намагається налагодити логістику. Йде неприцільний, хаотичний обстріл житлових масивів та інфраструктури населених пунктів поблизу столиці", - йдеться у повідомленні.

Також Павлюк уточняє, що в усіх районах продовжується робота з нарощування оборони. Сили оборони – в підвищеній боєготовності.
Зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди.

"Ситуація складна, але контрольована, - додає він.

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Далі Павлюк більш детально зупиняється на огляді ситуації в столичному регіоні:

Білоцерківський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Бориспільський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Бучаський район.
❌Макарівка під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога.
❌Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун - також під обстрілами
❌У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога. Інфраструктура зруйнована.
❌Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався
❌Гостомель та Ірпінь - ідуть бої.

Броварський район.
❌На території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської - ворожа техніка.

Вишгородський район.
❌ Ворог градами обстріляв с.Нові Петрівці.
❌В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.
❌Славутич повністю ізольований.

Обухівський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Фастівський район. Ситуація контрольована. Громада приймає біженців. Лікарні приймають поранених.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЛАПАТНІКІ МАЮТЬ ВСІ ШАНСИ ПОБАЧИТИ ДНО РІЧКИ ІРПІНЬ...
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Німці в 1941 році були розумнішими за ординців. В серпні 1941 року спробували форсувати Ірпінь і потім полізли з іншого боку, бо тут не змогли пройти. У поймі всі ординські танки загрузнуть, бо там торфяники з водою. Тим більше, що ці придурки ще на самому початку зруйнували дамбу, яка перекачувала воду з річки Ірпінь у Київське море. Тепер вода річки заливає пойму. І з кожним днем потепління для орків ситуація в цьому плані погіршується. Коли вони дамбу підірвали, я подумав, що вони через Ірпінь лізти не збираються. Бо який ідіот собі поперек дороги створює додаткові перешкоди? Орда створює. Коли торф кілька років тому у поймі горів у спеку, то сморід у Києві стояв не абиякий і у торфі мінометні міни і снаряди з минулої війни розпечені вогнем вибухали. А тепер ще й дохлою ордою смердітиме.
  • Raccoonenko
    Соми і раки наїдяться
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