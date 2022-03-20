Найближчим часом ворог може здійснити спробу форсування р. Ірпінь, - голова ОВА Павлюк про ситуацію навколо столиці

Основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, не виключається, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування р. Ірпінь.

"Ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу. Активно ведеться повітряна розвідка позицій наших військ. Загарбник намагається налагодити логістику. Йде неприцільний, хаотичний обстріл житлових масивів та інфраструктури населених пунктів поблизу столиці", - йдеться у повідомленні.

Також Павлюк уточняє, що в усіх районах продовжується робота з нарощування оборони. Сили оборони – в підвищеній боєготовності.

Зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди.

"Ситуація складна, але контрольована, - додає він.

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Далі Павлюк більш детально зупиняється на огляді ситуації в столичному регіоні:

Білоцерківський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Бориспільський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Бучаський район.

❌Макарівка під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога.

❌Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун - також під обстрілами

❌У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога. Інфраструктура зруйнована.

❌Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався

❌Гостомель та Ірпінь - ідуть бої.

Броварський район.

❌На території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської - ворожа техніка.

Вишгородський район.

❌ Ворог градами обстріляв с.Нові Петрівці.

❌В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.

❌Славутич повністю ізольований.

Обухівський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Фастівський район. Ситуація контрольована. Громада приймає біженців. Лікарні приймають поранених.