Війна може тривати місяцями, однак зміна балансу сил відбудеться приблизно за тиждень, – Ходжес

Уже через тиждень окупаційні війська виснажаться. Однак це не означає, що війна закінчиться через 7 днів. Російські військові через тиждень ще будуть здатні обстрілювати міста ракетами.

Про це в інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі сказав генерал, екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

Однак через 7 днів окупанти не зможуть взяти Київ чи Одесу. Тоді баланс сил зміниться повністю, а переваги України, зокрема логістична підтримка, покращаться.

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"Це (війна. – Ред.) може тривати місяцями. Однак вирішальний етап, коли відбудеться зміна балансу сил, думаю, відбудеться приблизно за тиждень", – наголосив Ходжес.

Саме тому, як вважає генерал, дуже важливо, щоб Захід забезпечив все, про що попросила Україна, якомога швидше.

"Як сказав ваш президент (Володимир Зеленський – 24 канал) в Конгресі, що ми (Захід. – Ред.) маємо забезпечити вас усіма нагальними речами", – зауважив екскомандувач армії США.