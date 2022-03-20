МОЗ заборонило 39 препаратів з Білорусі
Про це йдеться у повідомленні міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
Дія реєстраційних посвідчень цих лікарських засобів припинена наказом МОЗ України від 19.03.2022 N 503.
Заборонені ліки, які вже продають вже ввезені до України, можна продавати та використовувати.
"Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли генерики, тобто неоригінальні препарати. Аналогічні генеричні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії, тому відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками", - йдеться в повідомленні.
Заборонено такі лікарські засоби:
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АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 100 мг
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АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 50 мг
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АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine),100 мг
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АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine),200 мг
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АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД (Aciclovir), 250 мг
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АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД (Aciclovir), 500 мг
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ДЕКСПАНТЕН (Dexpanthenol)
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ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА (Zoledronic acid)
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МАКСІБРЕН (Phenibut)
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МЕТОТРЕКСАТ (Methotrexate)
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МІТРА (Meldonium)
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МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,2 мг
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МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,3 мг
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МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,4 мг
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МУКОСАТ NEO (Chondroitin sulfate)
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НАЗОФЕН БЕБІ (Phenylephrine)
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НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ (Mexidol*)
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НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,01 %
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НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,025 %,
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НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,05 %,
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НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,5 мг/мл,
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ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin), 100 мг
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ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin), 50 мг
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ОМЕПРАЗОЛ (Omeprazole), 20 мг,
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ПАКЛІТАКСЕЛ (Paclitaxel)
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РИБОКСИН (Inosine)
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РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 10 мг
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РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 20 мг
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РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 5 мг
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СЛІПНОРМ (Doxylamine)
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СПІРАМІЦИН-ФТ (Spiramycin) 1,5 млн. МО,
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СПІРАМІЦИН-ФТ (Spiramycin) 3,0 млн. МО,
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ТЕРБІНАФІН-ФТ (Terbinafine)
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ФЛУДАРАБІН-БЄЛМЕД (Fludarabine)
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ФОТОЛОН Mono, 100 мг
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ФОТОЛОН Mono, 50 мг
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ЦЕРЕГІН Mono
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АЛФЛУСАТ (Chondroitin sulfate)
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Т-ХОЛІН (Choline alfoscerate).