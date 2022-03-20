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МОЗ заборонило 39 препаратів з Білорусі

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МОЗ заборонило 39 препаратів з Білорусі
Міністерство охорони здоров’я заборонило застосування на території України 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь.

Про це йдеться у повідомленні міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Дія реєстраційних посвідчень цих лікарських засобів припинена наказом МОЗ України від 19.03.2022 N 503.

Заборонені ліки, які вже продають вже ввезені до України, можна продавати та використовувати.

"Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли генерики, тобто неоригінальні препарати. Аналогічні генеричні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії, тому відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками", - йдеться в повідомленні.

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Заборонено такі лікарські засоби:

  • АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 100 мг

  • АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 50 мг

  • АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine),100 мг

  • АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine),200 мг

  • АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД (Aciclovir), 250 мг

  • АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД (Aciclovir), 500 мг

  • ДЕКСПАНТЕН (Dexpanthenol)

  • ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА (Zoledronic acid)

  • МАКСІБРЕН (Phenibut)

  • МЕТОТРЕКСАТ (Methotrexate)

  • МІТРА (Meldonium)

  • МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,2 мг

  • МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,3 мг

  • МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,4 мг

  • МУКОСАТ NEO (Chondroitin sulfate)

  • НАЗОФЕН БЕБІ (Phenylephrine)

  • НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ (Mexidol*)

  • НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,01 %

  • НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,025 %,

  • НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,05 %,

  • НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,5 мг/мл,

  • ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin), 100 мг

  • ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin), 50 мг

  • ОМЕПРАЗОЛ (Omeprazole), 20 мг,

  • ПАКЛІТАКСЕЛ (Paclitaxel)

  • РИБОКСИН (Inosine)

  • РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 10 мг

  • РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 20 мг

  • РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 5 мг

  • СЛІПНОРМ (Doxylamine)

  • СПІРАМІЦИН-ФТ (Spiramycin) 1,5 млн. МО,

  • СПІРАМІЦИН-ФТ (Spiramycin) 3,0 млн. МО,

  • ТЕРБІНАФІН-ФТ (Terbinafine)

  • ФЛУДАРАБІН-БЄЛМЕД (Fludarabine)

  • ФОТОЛОН Mono, 100 мг

  • ФОТОЛОН Mono, 50 мг

  • ЦЕРЕГІН Mono

  • АЛФЛУСАТ (Chondroitin sulfate)

  • Т-ХОЛІН (Choline alfoscerate).

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