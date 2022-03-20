Через провали в наступі РФ застосовує по мирних містах системи "Кинджал" і "Бастіон" та панічно шукає резерви, - Подоляк

Росія панічно шукає резерви живої сили, які можна стягнути в Україну.

Про це повідомив у твітері радник глави Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

25-й день війни. Через провали в наступі РФ перейшла до більш руйнівної артилерії: по мирних містах застосовуються системи "Кинджал" і "Бастіон". Також Росія панічно шукає резерви живої сили – стягує все з тихоокеанського напрямку та продовжує вмовляти країни ОДКБ", - пише він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це моральна відповідальність тих, хто не стоїть поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах, - Подоляк про план Маршалла для України