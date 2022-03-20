В Раді ще не вирішили, що робити з забороненою ОПЗЖ

Верховна Рада наразі вивчає рішення Ради національної безпеки щодо зупинення діяльності партій, що мають зв’язки з Росією.

Про це заявив у коментарі УП перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вивчаємо правові наслідки рішення РНБО щодо заборони партій. Рішення будуть згодом. Ми також очікуємо коментарі міністерства юстиції по виконанню указу президента", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.

Рішення РНБО стосується таких партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

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