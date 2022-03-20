Розвідка оприлюднила список росіян з винищувального авіаційного полку, які атакують українські міста
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ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 31 винищувального авіаційного полку, (в/ч 75391) м. Міллерово, що скоюють воєнні злочини проти народу України.
Про це повідомляє ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ
Зі списком 49 росіян, разом з їх родинами, які на винищувачах скоюють військові злочини проти українців ви можете ознайомитись за посиланням.
"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності!", - нагадують розвідники.