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Розвідка оприлюднила список росіян з винищувального авіаційного полку, які атакують українські міста

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Розвідка оприлюднила список росіян з винищувального авіаційного полку, які атакують українські міста
ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 31 винищувального авіаційного полку, (в/ч 75391) м. Міллерово, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляє ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ

Зі списком 49 росіян, разом з їх родинами, які на винищувачах скоюють військові злочини проти українців ви можете ознайомитись за посиланням.

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"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності!", - нагадують розвідники.

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Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Список трупів.
  • Vasyl A_Vinn
    Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
  • Планшет Студента
    Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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