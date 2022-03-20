У Словаччині почали розгортати системи ППО Patriot

На території Словачини вже перекинули перші багатонаціональні підрозділи НАТО з системами ППО Patriot. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що перекидання продовжиться найближчими днями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Startribune.

Відомо, що Німеччина та Нідерланди домовилися направити свої війська, озброєні системами ППО, до Словаччини.Таким чином Альянс посилює свою оборону на Східному фронті після вторгенння РФ в Україну. На території Словаччини формують бойові группи до 2100 осіб з солдатами США у тому числі.

Міністр Словаччини каже, що спочатку системи ППО будуть розгорнуті у місті Сляч у центральній Словаччині, а потім ще у деяких частинах країни для охоплення більшої території захисту.

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Також, Надь подякував Німеччині та Нідерландам за їх "відповідальне рішення" фундаментально посилити обороноздатність Словаччини. Водночас, за його словами "Patriot" не замінять системи протиповітряної оборони С-300, на яку покладалася його країна, назвавши їхнє розгортання "ще одним компонентом для захисту повітряного простору Словаччини".

Раніше Надь заявляв, що його країна буде готова надати Україні свою зенітно-ракетну систему великої дальності С-300 за умови, що вона має належну заміну.