18 березня окупанти кинули гранату в людей у Тростянці, двоє загиблих, - прокуратура Сумщини

18 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на одній із вулиць м. Тростянець кинули гранату в людей.