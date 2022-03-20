Потік переселенців до Львова зменшився, - Садовий

Потік переселенців у Львові дещо спав із 60 тисяч осіб до 10 тисяч осіб на добу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це сказав міський голова Львова Андрій Садовий у загальнонаціональному ефірі.

"Ми приймали всіх, хто потребував допомоги. На сьогодні це вже понад 200 тисяч. Якщо буде трагедія, ми будемо ще, звичайно, приймати. Ми перелаштували всі наші школи, спортивні зали, театри – вони всі зараз приймають тимчасово переміщених осіб. Є львів'яни, які приймають вдома безоплатно. Всі хостели, готелі, апартаменти – зайнято все. Це проживання тимчасове. Ми маємо хорошу координацію з містами по Львівській області, по Західній Україні – фактично перетоки трохи пішли туди.

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Якщо перші два тижні через вокзал проходили орієнтовно 60 тисяч українців, зараз – орієнтовно 10 тисяч. Трошки процес стабілізувалася. Велика частина лишається, але ще більша їде за кордон", зауважив Садовий.

Він також зазначив, що навантаження на Львів зараз велике, але в Харкові та Маріуполі набагато важче.

Мер повідомив, що Львів минулого року брав участь у проєкті "Resilience resident" (стійкий резидент), завдяки якому мали готувати міста до екстраординарних ситуацій, планували подачу води без електроенергії, зробили запас ліків.

Тож "запас міцності певний був", ще є запас ліків у Львові, а от продукти безоплатно надавати складно.

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Державна прикордонна служба України, зі свого боку, повідомляє, що станом на 20 березня та кілька днів напередодні на кордонах із країнами ЄС суттєво зменшилась кількість черг на виїзд із України.