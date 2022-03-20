Арестович: Фронт завмер. У військ РФ не вистачає сил для переламу ситуації

Наразі ведуться тактичні дії, оскільки у жодної зі сторін не вистачає сил для переламу ситуації, однак українські військові діють ліпше за окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів радника голови Офісу президента Олексій Арестовичч.

"Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін: нашої і російської не вистачає сил для реального переламу ситуації на тому чи іншому напрямках. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і завдають один одному удари. Але ми завдаємо ударів краще",- заявив Арестович.

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