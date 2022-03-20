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Арестович: Фронт завмер. У військ РФ не вистачає сил для переламу ситуації

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Арестович: Фронт завмер. У військ РФ не вистачає сил для переламу ситуації
Наразі ведуться тактичні дії, оскільки у жодної зі сторін не вистачає сил для переламу ситуації, однак українські військові діють ліпше за окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів радника голови Офісу президента Олексій Арестовичч.

"Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін: нашої і російської не вистачає сил для реального переламу ситуації на тому чи іншому напрямках. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і завдають один одному удари. Але ми завдаємо ударів краще",- заявив Арестович.

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Топ коментарі

  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    Ну пожалуйста, закройте рот этому идиоту и провокатору!!!!
  • Свидомый_регион
    люся, прекращай.
  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    Какое право имеет майор запаса с сомнительной репутацией официально оценивать то, что должен делать представитель Генерального штаба?!
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