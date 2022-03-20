Знищено 6 російських генералів, десятки полковників та інших офіцерів. Тотальна неготовність, воюють кількістю та крилатими ракетами, - Подоляк

Вражає висока смертність серед найвищого командного складу РФ. Російський Генштаб МО абсолютно не мав об'єктивної аналітики щодо України.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Звідси – тотальні прорахунки в стратегії й тактиці. Це перша причина приголомшливого фіаско "другої армії світу", що стрімко наростає. Очевидно, що вся штабна аналітика підлеглих генерала Герасимова була вибудувана на тезах із роспропаганди про "націоналістичні батальйони", - пише він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ви розумієте весь масштаб пизд#ця? Поховали 4 підполковників. Скільки ж молодших офіцерів загинуло?, - російський журналіст Косигін про втрати владимирського СОБРу. ФОТО

За його словами, друга причина, яка зараз шокує, – надзвичайна смертність серед найвищого оперативного командування РФ на території України.

"Вбито шість ключових генералів, аж до командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Також знищені генерал-майори Тушаєв (командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії), Герасимов (перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Колесников (командувач 29-ї армії Східного військового округу), Суховецький (заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Мітяєв (командир 150-ї мотострілецької дивізії)", - зауважив Подоляк.

Також, за його словами, ліквідовано десятки полковників, зокрема заступник командувача Чорноморського флоту, капітан першого рангу Палій, полковник Росгвардії Савватєєв, який керував загоном СОБР у Володимирській області, командир 331-го полку ВДВ полковник Сухарєв та інші офіцери.

"Це ознака тотальної неготовності армії. Воюють лише кількістю та крилатими ракетами. Убито десятки офіцерів середнього й тактичного рівнів. Усе це – безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, відсутності зрозумілого тилового забезпечення, неготовності воювати в сучасних умовах. Все це, без сумніву, деморалізує російську армію – контрактники і строковики хоч і погано розуміють людську мову та написане, проте усвідомили, що їхнє вище керівництво абсолютно бездарне. Отже, далі – лише масові смерті російських військовослужбовців в Україні", - резюмує він.