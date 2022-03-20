"5 канал" та "Прямий" підтримають реалізацію єдиної інформполітики воєнного стану

Нині час великих випробувань, коли внутрішня єдність є запорукою перемоги. "5 канал" та "Прямий" підтримають реалізацію єдиної інформаційної політики воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву журналістів та акціонерів "Прямого" та "5 каналу".

"Підтримуємо зусилля влади в організації оборони країни – у тому числі в інформаційній сфері. Зокрема, і указ президента Україні, який ввів у дію рішення РНБОУ "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану". Колективи каналів завжди стояли і непохитно стоять на проукраїнських патріотичних позиціях. Від початку повномасштабного російського вторгнення – дотримуються принципу one voice policy, коли всі українські журналісти говорять про війну одним голосом. Голосом з позиції національних інтересів України. Наші журналісти працюють в гарячих точках. Ведучі часто-густо виходять в ефір з бомбосховища", - йдеться у заяві.

"Не існує жодних підстав обмежувати самостійне мовлення наших каналів – каналів з твердою проукраїнською позицією, яка ні в кого не викликає ані найменших сумнівів. І які ніколи не мали жодних нарікань з боку військових. Ми здатні й надалі забезпечувати повноцінне цілодобове мовлення і ефективно битися в інформаційній війні, захищаючи Україну, разом з колегами-журналістами з інших каналів", - йдеться далі.

Як зазначено, нині – час великих випробувань, коли внутрішня єдність, консолідація всього суспільства заради перемоги є наріжним каменем, запорукою перемоги. Тому вищезгадані канали будеть діяти відповідно до закону.

"В очікуванні рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення, якій РНБОУ рекомендувала розробити механізм реалізації рішення Ради нацбезпеки, починаємо виконувати указ президента. Готові збільшити на усіх частотах наших каналів обсяг трансляції єдиного марафону на платформі стратегічної комунікації "Єдині новини UA Разом". І, до речі, вже зараз транслюємо їхні випуски новин. Натомість маємо отримати на паритетних засадах з іншими учасниками проекту достатній обсяг часу для трансляції програм "Прямого" та "5 каналу" на єдиній платформі – для впровадження скоординованої державницької інформаційної політики", - сказано в заяві.

Також зауважується, що вони мають намір делегувати своїх представників до редакційної групи платформи і марафону для обміну програмами, ідеями та гостями.