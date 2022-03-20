Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів, знеструмлено понад 1336 населених пунктів, – Міненерго

Наразі без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів, у понад 1336 населених пунктах відсутнє електропостачання, загалом це більше 1 млн споживачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міненерго щодо енергопостачання на 20 березня.

За даними міністерства, близько 170 тисяч споживачів підключено до електропостачання 20 березня у Харківській області.

"Загалом за минулу добу відновлено електропостачання понад 190,6 тис. споживачів у Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Донецькій, Харківській областях.

Станом на 20 березня відновлено газопостачання 6182 споживачам", - йдеться у повідомленні.

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"Українські енергетики докладають максимум зусиль, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнено або унеможливлено через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів. Знеструмлено понад 1336 населених пунктів, загалом понад 1 млн споживачів", - підкреслили в Міненерго.

ОЕС України продовжує працювати в синхронній зоні з енергетичними системами державами-членами Європейського Союзу ENTSO-E.

Усі чотири діючі атомні електростанції України працюють стабільно. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій та прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

"Оператор ГТС України продовжує відновлювати інфраструктуру, пошкоджену внаслідок бойових дій", - додали в міністерстві.

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У відомстві долали, що наразі всі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури Укргідроенерго, працюють згідно диспетчерського графіку та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни.

Експлуатаційний персонал працює на своїх робочих місцях. Станції готові до пропуску весняної повені.