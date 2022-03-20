Окуповані та оточені населені пункти перетворюються на концтабори через недопущення гуманітарних вантажів, – Денісова
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму повідомленні в телеграм-каналі в Денісова зазначила, що російська армія "перетворює окуповані та оточені населені пункти на концентраційні табори, де голодує мирне населення".
Так, за її словами, жителі Маріуполя, які втекли від бомбардувань російських окупантів до Мангуша та Мелекіного, помирають від голоду. "Окупанти не допускають гуманітарних вантажів з їжею, ліками, предметами першої необхідності", - зазначила омбудсмен.
Також, як наголосила Денісова, страждає від гуманітарної катастрофи Чернігів, де немає ні електроенергії, ні тепла, ні води. Він нагадала, що протягом тижня тривають безрезультатні переговори з окупаційними військами щодо евакуації та гуманітарного коридору.
"У Херсонську область окупанти не пропустили 14 фур із гуманітарною допомогою. 14 вантажівок з гуманітарною допомогою на півдорозі російські бойовики змусили повернутися", - додала омбудсмен.
Крім того, за її словами, не може потрапити гуманітарний вантаж і до населених пунктів Харківської, Київської, Донецької та Луганської області, де тривають бойові дії.
"Позбавлення мирного населення їжі та медикаментів є нічим іншим, як катуванням та прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Європейської конвенції з прав людини", - додала омбудсмен.