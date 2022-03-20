Окуповані та оточені населені пункти перетворюються на концтабори через недопущення гуманітарних вантажів, – Денісова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє про серйозну гуманітарну катастрофу в Мангуші та Мелекеному, куди втекли жителі Маріуполя, Чернігова та Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму повідомленні в телеграм-каналі в Денісова зазначила, що російська армія "перетворює окуповані та оточені населені пункти на концентраційні табори, де голодує мирне населення".

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Так, за її словами, жителі Маріуполя, які втекли від бомбардувань російських окупантів до Мангуша та Мелекіного, помирають від голоду. "Окупанти не допускають гуманітарних вантажів з їжею, ліками, предметами першої необхідності", - зазначила омбудсмен.

Також, як наголосила Денісова, страждає від гуманітарної катастрофи Чернігів, де немає ні електроенергії, ні тепла, ні води. Він нагадала, що протягом тижня тривають безрезультатні переговори з окупаційними військами щодо евакуації та гуманітарного коридору.

"У Херсонську область окупанти не пропустили 14 фур із гуманітарною допомогою. 14 вантажівок з гуманітарною допомогою на півдорозі російські бойовики змусили повернутися", - додала омбудсмен.

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Крім того, за її словами, не може потрапити гуманітарний вантаж і до населених пунктів Харківської, Київської, Донецької та Луганської області, де тривають бойові дії.

"Позбавлення мирного населення їжі та медикаментів є нічим іншим, як катуванням та прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Європейської конвенції з прав людини", - додала омбудсмен.

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