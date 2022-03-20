Російські окупанти готуються захопити гуманітарну колону, що прямує з Харкова, - Верещук

По маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"За даними агентурної розвідки, по маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху. Прошу терміново поширити цю інформацію. Відповідальним особам вжити заходів безпеки. Вимагаю від російської сторони припинити провокації та цинічні порушення міжнародного гуманітарного права!" - зазначила Верещук.

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