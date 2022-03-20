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Байден під час візиту до Європи не відвідуватиме Україну, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

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Байден під час візиту до Європи не відвідуватиме Україну, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд
Президент США Джо Байден у межах своєї поїздки в Європу не планує візит в Україну. Такого візиту немає на порядку денному.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

"Наскільки я знаю, це (візит Байдена до України. - Ред.) не на порядку денному. Президент збирається відвідати Європу, він проведе зустрічі з усіма нашими партнерами і союзниками. Я не чула нічого про можливий візит президента в Україну... Ця країна охоплена війною. Я не можу уявити, щоб такий візит був би на порядку денному", - зазначила дипломатка.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Джо Байдена здійснить візит до Європи через війну Росії проти України.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Vita


    @vits2014

    ·
    22 ч



    Самарский металлургический завод останавливает производство. Оказалось, что его поднимал с колен не путин, а американская корпорация Arconic Inc..
    Завод выпускает продукцию для авиационной, космической, строительной отраслей, машиностроения и транспорта.
  • iMedvedeff
    Звісно ж...небо не закрите. Стрьомно...
  • Dmitri 18251fb2
    позор великого американского народа.
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