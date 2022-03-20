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Російські військові цілими підрозділами пишуть рапорти з відмовою воювати, щоб не бути "гарматним м'ясом", - СБУ

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Російські окупанти деморалізовані великими втратами, поганим тиловим забезпеченням і розкраданням коштів генералами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Службу безпеки України.

Із перехоплених СБУ розмов чути, що рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, зокрема старші офіцери.

"Російські воїни не розуміють сенсу війни, переконані, що їх використовують як "гарматне м’ясо" і відправляють на вірну смерть. На фоні цього загарбників, які перебувають в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова. Їхньому генералу інкримінують розкрадання коштів, зокрема виділених для забезпечення підрозділів, які воюють в Україні", - пояснили в СБУ.

Тож, як зазначається, поступово до окупантів приходить прозріння, і навіть звичайні солдати не хочуть віддавати своє життя за тих, хто їх обкрадає.

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    Ну, купатись в фонтанах в тєльняшках і ******* москалів, звісно, приємніше, ніж подихати з відірваними ногами і руками)
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СЛЬОЗИ ЗНОВ ЗАВАЖАЮТЬ ПИСАТИ...
  • BRZ 86
    плакали всей базой нато
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