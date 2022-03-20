Росія продовжує перекидати війська для війни з Україною: окупанти можуть мати ще 40 незадіяних батальйонно-тактичних груп, - Conflict Intelligence Team. ФОТО

На відео, знятому 17 березня в Ростові-на-Дону, видно ешелон з танками, який, згідно з базою даних РЖД, йде зі станції "Сибірцево" Приморського краю, де дислокується 60 мотострілецька бригада п'ятої загальновійськової армії.

Про це пише Conflict Intelligence Team, передає Цензор.НЕТ.

На ешелоні їдуть БТРи та вантажівки. Встановити походження ешелону неможливо, однак він рухається в північному напрямку — імовірно, з Північного Кавказу або з Краснодарського краю. З того ж напрямку, мабуть, слідують російські гарнізони з Абхазії.

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Крім бойової техніки, журналісти помітили інженерні машини, зокрема призначені для наведення тимчасових мостів.

Журналісти вважають інтенсивність перекидання нижчою, ніж у місяці перед вторгненням. На їхню думку, російські сили можуть мати ще 40 незадіяних батальйонно-тактичних груп, загальна чисельність яких може перевищувати 20 тисяч бійців.



