Папа Римський закликав світових лідерів сприяти завершенню війни в Україні
Як передає Цензор.НЕТ, про це Папа Франциск написав у Twitter.
"Не припиняється сповнена насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де щодня відбувається спустошення і жорстокість. Немає виправдання для цього! Благаю всіх діячів міжнародного співтовариства докладати зусиль для того, щоби припинити цю огидну війну", - зазначив він.
Не припиняється сповнена насильства агресія проти #України, безглузде кровопролиття, де кожного дня здійснюється спустошення та жорстокість. Немає виправдання для цього! Благаю всіх діячів міжнародної спільноти докладати зусилля для того, щоби припинити цю огидну війну. #Мир— Pope Francis (@Pontifex) March 20, 2022
Нагадаємо, раніше Папа Римський просив Росію припинити вогонь і зробити зелені коридори. Ватикан заявляв, що готовий стати посередником для припинення вогню в Україні.