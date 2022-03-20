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Папа Римський закликав світових лідерів сприяти завершенню війни в Україні

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Папа Римський закликав світових лідерів сприяти завершенню війни в Україні
Папа Римський Франциск закликав світових лідерів зробити все для завершення війни Росії проти України. За його словами, потрібно покласти край безглуздому кровопролиттю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Папа Франциск написав у Twitter.

"Не припиняється сповнена насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де щодня відбувається спустошення і жорстокість. Немає виправдання для цього! Благаю всіх діячів міжнародного співтовариства докладати зусиль для того, щоби припинити цю огидну війну", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Папа Римський просив Росію припинити вогонь і зробити зелені коридори. Ватикан заявляв, що готовий стати посередником для припинення вогню в Україні.

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