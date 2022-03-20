У Китаю суттєве зрушення щодо війни в Україні, - нардеп Чернєв

У Китаї фіксують зміну інформаційної політики та готовність чути українську сторону,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв написав у Facebook.

"З останніх спостережень за Китаєм. По-перше, ЗМІ Піднебесної почали запитувати інтерв’ю. День так на двадцятий, але почали. Це вказує на зміну внутрішньої інформаційної політики. Вони готові чути українську сторону. І, розуміючи, що в Китаї всі ЗМІ підконтрольні, це означає і зміну зовнішньої політики щодо війни в Україні", – написав нардеп.



Також він зазначив, що хоча китайські ЗМІ поки що зміщують акценти на гуманітарний складник, вони вже "перестають виправдовувати Росію і починають називати війну війною".

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Крім того, за спостереженнями Чернєва, Китай все частіше говорить про важливість територіальної цілісності України та неприпустимість врегулювання проблем у військовий спосіб.



Нардеп зазначив, що від китайських журналістів ще звучать запитання про "нацистів", фото яких в Україні вони нібито бачили. Але він пояснює їм, що такі маргінальні течії, як неонацизм, не мають підтримки в українському суспільстві, вони не представлені в парламенті, "а поодиноких зігуючих підлітків можна знайти в будь-якій країні світу".



"Тож, якщо не зважати на деякі особливості поглядів Китаю на сьогоднішню геополітичну ситуацію, там є суттєвий зсув стосовно війни в Україні. Не скажу поки, що Китай – наш, але ми працюємо над цим", – написав Чернєв.

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