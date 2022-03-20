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Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася, - Зеленський

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Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не почала б війну, якби Україна була членом НАТО. Він закликав Альянс показати свою підтримку Україні і зупинити загибель мирного населення.

Про це він заявив у коментарі виданню CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася. Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для мого народу", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що, якщо Північноатлантичний Альянс хоче, щоб Україна стала членом договору, то потрібно надати допомогу зараз.

"Якщо члени НАТО готові бачити нас в Альянсі, то зробіть це негайно, тому що щодня гинуть люди. Але якщо ви не готові зберегти життя нашому народу, якщо ви просто хочете побачити, як ми перебуваємо між двома світами, якщо ви хочете бачити нас в цьому сумнівному становищі, коли ми не розуміємо, чи можете ви прийняти нас чи ні - ви не можете поставити нас в цю ситуацію, ви не можете змусити нас бути в цій невизначеності", - підкреслив глава держави.

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    Якби 3 роки продовжували розбудовувати армію, а не розкрадання, теж не почалася б.
  • Олександр Аганін a039b4fa
    як швидко міняється тенденція мисленяя, то винен Порох ,бо він рішенням до зміни до Конституціі спровокував війну,тепер так)
  • Pan Lipko
    Він що, Арестовича не читає?
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