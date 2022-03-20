Очікуємо об'єднання зусиль Китаю і США для зупинення агресії Росії, - Стефанішина
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Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна очікує, що Китай і США об'єднають зусилля для зупинки агресії Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми очікуємо, що Китай, США і великі країни західного світу об'єднають свої зусилля, щоб зупинити агресію Російської Федерації і війну на території України. Зараз політичне лідерство КНР у цьому напрямку набагато важливіше будь-яких інших рішень військового співробітництва", - сказала Стефанішина на брифінгу.
За її словами, останніми роками Україна вибудовувала міцні та стабільні відносини з Китаєм.