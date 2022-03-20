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Зеленський про вимоги РФ: Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю та суверенітетом

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Зеленський про вимоги РФ: Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю та суверенітетом
Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на компроміси, пов’язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Кореспондент CNN запитав Зеленського про вимоги Росії, зокрема щодо визнання Криму частиною Росії, а територій ОРДЛО – незалежними республіками, а також гарантій того, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

Президент відповів: "Є компроміси, до яких ми не можемо бути готовими як незалежна держава".

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"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом, і про це говорив український народ. Вони не зустрічали російських військових із букетами квітів, вони зустрічали їх хоробро, вони зустрічали їх зі зброєю в руках", - зазначив Зеленський.

Зеленський заявив, що Росія "не може насильно завоювати прихильність громадян іншої країни".

"Не можна силою змусити президента іншої країни визнати щось", - додав він.

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Топ коментарі

  • Михаил 9b8cd9a5
    Так чего тогда на переговоры рвешься? Требования кацапов не изменились.
  • Green sheet
    Я поражаюсь етому идиотизму. Уверен на 100% что ***** не захочет выводить войска с Украины и тем более отпускать Украины. Если же ты пойдешь на капитуляцию которую ты называешь компромисами то тебя мягко говоря уже встретит украинский народ в аеропорту со всеми вытекающими. Какой тогда смысл идти заглядывать в жопу ***** и получить 100% ситуацию хуже чем сейчас вплоть до третьей мировой войны как ты сам говоришь?
  • Solsky Wasyl
    а які компроміси? Крим їм потрібен тільки щоб мати плацдарм для подальшого захоплення України, ну й щоб швиденько відрізати нас від моря. Донбасс, як би не Крим то Донбасс-то їм і на фіг не треба, ну хиба морально давити. Крім того компроміс, це коли кожна сторона отримує щось і жодна не отримує всього, а для росії компроміс це коли вони отримають все, а ми нічого. Як там "Ми хочемо жити, а наші сусіди хочуть щоб ми вмирали, це залишає не дуже багато місця для компромісів".
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