Зеленський про вимоги РФ: Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю та суверенітетом
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Кореспондент CNN запитав Зеленського про вимоги Росії, зокрема щодо визнання Криму частиною Росії, а територій ОРДЛО – незалежними республіками, а також гарантій того, що Україна ніколи не стане членом НАТО.
Президент відповів: "Є компроміси, до яких ми не можемо бути готовими як незалежна держава".
"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом, і про це говорив український народ. Вони не зустрічали російських військових із букетами квітів, вони зустрічали їх хоробро, вони зустрічали їх зі зброєю в руках", - зазначив Зеленський.
Зеленський заявив, що Росія "не може насильно завоювати прихильність громадян іншої країни".
"Не можна силою змусити президента іншої країни визнати щось", - додав він.