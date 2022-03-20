Зеленський про вимоги РФ: Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю та суверенітетом

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на компроміси, пов’язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Кореспондент CNN запитав Зеленського про вимоги Росії, зокрема щодо визнання Криму частиною Росії, а територій ОРДЛО – незалежними республіками, а також гарантій того, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

Президент відповів: "Є компроміси, до яких ми не можемо бути готовими як незалежна держава".

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"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом, і про це говорив український народ. Вони не зустрічали російських військових із букетами квітів, вони зустрічали їх хоробро, вони зустрічали їх зі зброєю в руках", - зазначив Зеленський.

Зеленський заявив, що Росія "не може насильно завоювати прихильність громадян іншої країни".

"Не можна силою змусити президента іншої країни визнати щось", - додав він.

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