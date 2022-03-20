Мінкультури створило нацпортал "Поезія Вільних" для розміщення поезій про війну

Міністерство культури та інформаційної політики створило національний портал "Поезія Вільних", де кожен українець може поділитися своїми творами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у телеграм-каналі.

"За час війни я прочитав стільки сильних віршів про війну. Кожний рядок – римована воєнна хроніка. Сьогодні багато людей відчули потребу ділитися тим, що вони переживають через поезію, рефлексувати біль крізь змістовні рядки своїх творів. Саме тому Міністерство культури та інформаційної політики та Держмистецтв, за участі ініціативних волонтерів, створило нацпортал "Поезія Вільних". Це майданчик, на якому кожен українець може поділитися своїми творами, які навіяла жахлива війна, розв’язана російською федерацією 24-го лютого 2022 року", - написав Ткаченко.

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Він зазначив, що після перемоги України майбутні покоління мають пам'ятати, що громадяни пройшли, та надихатися відвагою та героїчною боротьбою. "Кожен вірш, кожен рядок, кожне слово – це м’яка сила, яка вже частина Української історії".

"Після перемоги України над Росією МКІП випустить друковану збірку поезій, до якої увійдуть найкращі роботи талановитих поетів, які долучилися до ініціативи "Поезія Вільних", - зазначив міністр культури.

Приєднуватись до проєкту запрошують за посиланням.

"Ми точно знаємо, що війни закінчуються, а поезія – ні" - підсумував Ткаченко.