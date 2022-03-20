В Україні залишиться 800-900 блокпостів, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що до цифри 800 – 900 блокпостів по всій країні можна буде дійти найближчими днями.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, відповідаючи на питання щодо оптимізації блокпостів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну це була майже нерегульована історія, - за його словами, у кожному населеному пункті тероборона намагалася будувати свої блокпости.

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Денисенко уточнив, що потім місцева влада спільно з поліцією, Нацгвардією і теробороною почали оптимізацію всіх цих блокпостів і робити так, щоб була нормальна комунікація між ними, тому що дуже часто один блокпост не знав, що відбувається на сусідньому.

"На початок минулого тижня було скорочено їх кількість до приблизно 1500 по всій країні, зараз їхня оптимізація триває. У цілому, я думаю, ми дійдемо десь до цифри 800-900 у найближчі дні. Тобто, цього буде достатньо для того, щоб забезпечити з однієї сторони, безпеку, з іншої сторони – нормальну логістику по всій країні", - заявив радник очільника МВС.

Відповідаючи на питання, скільки загалом уже зловили диверсантів в Україні, Денисенко уточнив, що він не має таких даних.

"Але тут можна говорити про сотні насправді. Якщо говорити про цифри – це сотні людей. Причому зловлених, ліквідованих, поранених і так далі – не можу сказати, що всі вони у полоні", - поінформував Денисенко.

Говорячи про те, якими є головні цілі у диверсантів, він сказав, що це - дестабілізація, спроби захоплення тих чи інших будівель та спроба наводити певний жах у тих чи інших регіонах України, де вони з’являються і де вони намагаються вчиняти свої диверсійні акти, наприклад, просто вбивства певних людей тощо.

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На запитання ведучого стосовно інформації щодо того, що нібито росіяни перекидають в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва України, Денисенко уточнив, що "ми дуже добре знаємо про попередню групу, яка називалася "кадирівці".

"І які, я так розумію, браво пообіцяли путіну, що вони швидко все зроблять і все вирішать. Але, як їх уже називали, це – інстаграм-воїни, які фотографувалися і, в більшості своїй, закінчували своє життя на території України. Тому я сподіваюся, що і наступна диверсійна група, яка буде намагатися прориватися кудись у центр країни, до Києва, піде тим же шляхом, яким пішли перед цим "кадирівці", - сказав Денисенко.