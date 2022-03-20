Цілі Росії можуть виявитися недосяжними. Втрати РФ сягають 1 тисячу військових на день, - The Wall Street Journal
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Wall Street Journal.
За оцінками Західної розвідки, число вбитих і поранених російських військових досягає 1 тисячу осіб в день, а за оцінками української розвідки - ще більше.
Жорстокість російського наступу тільки посилюється в міру уповільнення темпів просування, і Росія компенсує відсутність прогресу на полі бою жорстим бомбардуванням цивільного населення.
Але за відсутності суттєвого прогресу на місцях і з огляду на масштаб втрат, які несуть російські війська, військова кампанія Росії незабаром може стати нестійкою, оскільки війська не зможуть просуватися вперед через відсутність достатньої кількості живої сили, припасів і боєприпасів, кажуть аналітики і офіційні особи.
Наступні два тижні можуть стати вирішальними у визначенні результату всієї війни, вважають вони. Якщо Росія не зможе швидко поліпшити свої лінії постачання, доставити підкріплення і підняти моральний дух військ на місцях, її цілі можуть стати недосяжними.