Цілі Росії можуть виявитися недосяжними. Втрати РФ сягають 1 тисячу військових на день, - The Wall Street Journal

За словами західних чиновників і військових експертів, спроба Росії захопити Україну може зайти в глухий кут, оскільки важкі втрати і втрати техніки погіршують становище непідготовлених російських сил, які досі не змогли досягти жодної зі своїх первинних цілей. Зокрема, за тиждень лінія фронту практично не зрушилася з місця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Wall Street Journal.

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За оцінками Західної розвідки, число вбитих і поранених російських військових досягає 1 тисячу осіб в день, а за оцінками української розвідки - ще більше.

Жорстокість російського наступу тільки посилюється в міру уповільнення темпів просування, і Росія компенсує відсутність прогресу на полі бою жорстим бомбардуванням цивільного населення.

Але за відсутності суттєвого прогресу на місцях і з огляду на масштаб втрат, які несуть російські війська, військова кампанія Росії незабаром може стати нестійкою, оскільки війська не зможуть просуватися вперед через відсутність достатньої кількості живої сили, припасів і боєприпасів, кажуть аналітики і офіційні особи.

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Наступні два тижні можуть стати вирішальними у визначенні результату всієї війни, вважають вони. Якщо Росія не зможе швидко поліпшити свої лінії постачання, доставити підкріплення і підняти моральний дух військ на місцях, її цілі можуть стати недосяжними.