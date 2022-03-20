На Львівщині дві громади УПЦ (МП) перейшли в ПЦУ
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Сьогодні, 20 березня, священнослужитель Львівської єпархії УПЦ (МП), настоятель Свято-Воскресенського Новоафонського монастиря у Львові, ігумен Іов Ольшанський разом з громадою вийшов із юрисдикції УПЦ (МП) та перейшов у штат Львівської єпархії ПЦУ (керуючим єпархії є митрополит Макарій Малетич).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Leopolis.news із посиланням на власні джерела.
"Наше зволікання робить нас колаборантами й агентами Росії тут, а я хочу, щоб ми були вільними православними християнами, які славлять бога, які люблять свою державу і моляться за неї", – зазначив ігумен Іов Ольшанський.
З прямою мовою ігумена Іова Ольшанського можна ознайомитися тут.
Крім цього, Священнослужитель Львівської єпархії УПЦ (МП), настоятель Свято-покровського Храму у місті Червоноград, що на Львівщині, протоієрей Ігор Деркач разом із громадою вийшли із юрисдикції УПЦ (МП) та перейшли у штат Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ (керуючим єпархії є митрополит Димитрій (Рудюк).