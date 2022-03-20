Білоруські військові не хочуть воювати: Україна пропонує їм здаватися у полон, - Міноборони

Україна знає про те, що Білорусь готується до активних агресивних дій проти нашої держави, але військові цієї країни не хочуть виконувати злочинні накази, тому їм пропонується здатися у полон.

Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є вже офіційна інформація на сторінці Генерального штабу ЗСУ щодо підготовки до активних агресивних дій з боку кордону з Білоруссю. Але тут ситуація дуже цікава. Ми знаємо, що територію Білорусі використовує саме Російська Федерація для того, щоб здійснювати агресивні дії. Але є позиція військових Білорусі. І серед них вже зріє страх і небажання виконувати це розпорядження, якщо воно буде, тому що вони вже бачать, що тут відбувається. У них потроху руйнується міф про непереможну російську армію. Вони вже починають усвідомлювати, що насправді виконання такого наказу – це вчинення воєнного злочину", - сказала Маляр.

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За її словами, користуючись різними інформаційними шляхами, українська сторона намагається відповісти на їхній запит надати інформацію про те, як краще здатися у полон. "Доносимо інформацію про те, якщо так станеться, як здатися у полон. Тому що там є високий запит на здачу у полон, якщо почнуться такі активні дії, і в них не буде виходу", - сказала заступник міністра.

За інформацією представниці МОУ, у РФ дуже велика нині проблема з особовим складом, через це Росія звертається до інших країн по допомогу, шукає найманців, бо власних ресурсів бракує. "Не вистачає тому, що інформація про те, що з ними тут відбувається, що їх тут не ждуть з хлібом та сіллю, а тільки вбивають, вже повністю поширена по всій території Російської Федерації. Відповідно, люди починають потроху усвідомлювати. На тлі загальної ейфорії, яку демонстрував Путін днями, коли виступав публічно, ейфорії підтримки війни в Україні чи спецоперації, як вони говорять. Насправді всі, у кого є ризик опинитися тут в якості військового або їхні члени сім'ї, вони всі дуже перелякані і ніхто не хоче", - додала вона.