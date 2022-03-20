Біженці з України з наступного тижня можуть працювати в Чехії без отримання дозволу

Громадяни України, які в'їхали до Чехії після російського вторгнення, з наступного тижня зможуть працювати на території країни без спеціального дозволу.

У понеділок у Чехії почне діяти спеціальний закон, що регулює надання захисту та віз, працевлаштування, соціального забезпечення, доступу до медичного обслуговування або освіти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, до Чехії прибуло 270 000 осіб, половина — діти. За словами деяких губернаторів, кількість новоприбулих складає вже близько 300 тисяч людей. Міністерство внутрішніх справ видало понад 200 тисяч віз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 85 відомих українських євреїв закликали Ізраїль спростити прийом біженців з України

Іноземцям із країн, що не входять до ЄС, у Чехії зазвичай потрібні дозволи на роботу. За новим законом біженці з України з візою мають такий самий статус, як і іммігранти з посвідкою на проживання. Їм не потрібно звертатися по дозвіл. Вони можуть шукати роботу безпосередньо, їм не потрібно йти до бюро з працевлаштування.

Біженці також зможуть зареєструватися як безробітні. Потім бюро з працевлаштування надасть їм консультації та, при дотриманні умов, підтримку та, за необхідності, перепідготовку та допомогу з працевлаштування.

Бюро праці вже запропонувало на своєму сайті 342 тисячі вакансій. Три чверті були для людей без освіти або з базовою освітою. Близько 13 350 посад призначалися для студентів університетів та 23 600 посад для випускників середніх шкіл. Загалом 8800 посад припадало на охорону здоров'я та 2200 на освіту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія більше не може приймати біженців з України, - прем'єр Фіала

Новоприбулі також зможуть отримати нову гуманітарну допомогу у розмірі 5000 крон для забезпечення потреб та початку життя в Чеській Республіці. Вони мають право на це протягом місяця, у якому вони отримали візу.

Закон про працевлаштування та соціальне забезпечення біженців з України має діяти до кінця березня наступного року.